Serie A : Dusan Vlahovic, jusqu'où peut-il aller ?

Dusan Vlahovic ne s'arrête plus. L'avant-centre international serbe, aujourd'hui âgé de seulement 21 ans, est actuellement sur la lancée de ses derniers mois. En effet, en ce début de saison 2021-22, en Serie A, le natif de Belgrade a déjà inscrit un total de quatre buts. Si l'on rajoute la Coupe d'Italie, son total monte ainsi à six réalisations en sept rencontres, toutes compétitions confondues. Ce qui fait forcément de lui le meilleur buteur de sa formation actuelle, à savoir la Fiorentina, pour qui il joue depuis l'année 2018 et avec qui il est encore sous contrat jusqu'à la fin du mois de juin 2023. Surtout, l'attaquant a inscrit quatre des neuf buts des siens cette saison, en championnat. Et ce n'est certainement pas par hasard que la Viola, après six journées déjà disputées dans le championnat d'Italie, occupe une très intéressante cinquième place, avec douze unités sur 18 possibles, à six longueurs du leader invaincu napolitain.

Quatrième meilleur buteur de Serie A l'année dernière

Une excellente forme due forcément en grande partie à son avant-centre. Ce dernier, quant à lui, reste ainsi dans la lignée de son exercice précédent. Une saison où il s'était révélé, avec une quatrième place finale au classement des meilleurs buteurs de l'élite, avec 21 réalisations inscrites ainsi que deux passes décisives délivrées. Un magnifique exercice qui a ensuite forcément attisé les convoitises. En effet, durant tout l'été dernier, le nom de Dusan Vlahovic a circulé dans de nombreux clubs en Europe. Les formations de l'Atlético de Madrid, de l'Inter Milan, de Liverpool ou bien encore de Tottenham auraient ainsi été intéressées.

La Fiorentina demandait 100 millions pour le laisser partir

Mais son président à la Fiorentina s'était alors montré clair. Son protégé pouvait partir, mais, comme il l'avait confié à l'agence de presse ANSA : « Si nous parlons de 100 millions d’euros, alors j’y réfléchirais attentivement. La pandémie a causé des dommages notables à tous les clubs, y compris la Fiorentina. Vous ne pouvez pas tourner le dos à certaines sommes d’argent juste pour être arrogant. » Finalement, Dusan Vlahovic, qui en est à 35 buts inscrits et quatre passes décisives délivrées en 91 rencontres, toutes compétitions confondues, avec la Fiorentina, est donc évidemment resté. Histoire certainement de prendre encore un peu plus de coffre avant de faire le bonheur d'un gros club européen.