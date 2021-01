Serie A : deux cas de Covid à l'AC Milan avant le choc contre la Juventus

En raison des multiples autres absences chez le leader du championnat (Ibrahimovic en attaque, Bennacer, Saelemaekers et Tonali au milieu), tous deux étaient pressentis pour être titulaires face au nonuple champion en titre, pour ce match comptant pour la 16e journée de Serie A. Rebic et Krunic ont été testés positifs mardi, a indiqué le club rossonero dans un communiqué. "Asymptomatiques, ils sont restés à l'isolement à domicile où a été effectué un second test de contrôle", a-t-il précisé.

Tous les autres joueurs et membres de l'encadrement ont été soumis à d'autres tests ce mercredi qui se sont révélés négatifs, ajoute l'AC Milan, en tête du championnat avec dix points d'avance sur la Juventus (5e). Les Bianconeri sont eux-mêmes partis en fin de matinée pour Milan sans deux titulaires, testés positifs au Covid-19: les latéraux colombien Juan Cuadrado et brésilien Alex Sandro.

La Juve est par ailleurs privée de son attaquant espagnol Alvaro Morata, déjà absent dimanche dernier contre l'Udinese (4-1) en raison d'une blessure musculaire à la cuisse droite. Paulo Dybala, qui avait eu un peu de fièvre lundi, figure lui parmi les convoqués et devrait être titularisé aux côtés de Cristiano Ronaldo en attaque.