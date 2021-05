Serie A - Dans la dernière ligne droite, le Napoli est d'attaque

Septième de la Serie A à la fin du mois de février, le Napoli occupe désormais la quatrième place du classement. Alors qu'une qualification européenne était largement compromise après la défaite concédée sur la pelouse de l'Atalanta Bergame pour le compte de la 23eme journée (4-2), les hommes de Gennaro Gattuso n'ont plus que deux points de retard sur la deuxième place occupée par la Dea. A trois journées de la fin de la saison, ils sont désormais bien placés pour participer à la prochaine Ligue des Champions. Depuis la fin février, les Napolitains ont amassé 30 points et n'ont perdu qu'une seule fois, lors du match en retard de la troisième journée qui a été joué début avril contre la Juventus (2-1).

Pour réussir une telle remontée, les Azzurri ont notamment capitalisé sur un rendement offensif exceptionnel. Avec 78 buts inscrits dont 30 sur les 12 dernières journées, le Napoli possède la troisième meilleure attaque de l'élite du football italien. L'efficacité du 4-2-3-1 des Partenopei a notamment été démontrée lors des larges succès face à la Fiorentina (6-0), la Lazio Rome (5-2) et encore le week-end dernier sur la pelouse de Spezia (1-4). En 2021, ils ont fait trembler les filets au moins une fois par match.

Insigne - Osimhen - Lozano, un trio qui pèse 37 buts en Serie A



Pour marquer lors de ses 23 derniers matchs de championnat, Naples a pu compter sur son trio Lorenzo Insigne – Victor Osimhen – Hirving Lozano. Ils ont tous les trois passé le cap des dix buts en Serie A avec une mention particulière pour l'international italien qui a inscrit 17 buts. Pour les suppléer, notamment quand l'ancien Lillois était blessé, Dries Mertens, qui est devenu le co-meilleur buteur de l'histoire de son club en championnat, et Matteo Politano ont fait trembler les filets adverses à neuf reprises. Cette force de frappe collective a fait des dégâts.

Le Napoli a trouvé son équilibre offensif avec des ailiers redoutables, une pointe efficace dans la surface adverse et un milieu de terrain composé par Piotr Zielinski et Fabian Ruiz qui excelle dans les transitions pour les servir. Depuis sa remontée en Serie A en 2007, il n'y a qu'en 2016-2017 que le club installé au pied du Vésuve a marqué plus de buts après 35 journées de championnat. Avec une saison potentiellement inédite au XXIe siècle en terme d'efficacité offensive, le Napoli a réussi une folle remontée et peut légitimement espérer continuer sur sa lancée en Ligue des Champions l'année prochaine.



Osimhen et Naples torpillent La Spezia :