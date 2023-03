La Juventus de Turin et Danilo vont poursuivre leur aventure commune pour encore au moins deux ans. Ce jeudi 2 mars, le défenseur brésilien, qui porte désormais le brassard de capitaine en l'absence de Leonardo Bonucci, a prolongé son contrat avec le club du Piémont et il est désormais lié à la Juve jusqu'en 2025. Arrivé à l'été 2019 au sein de la Vieille Dame, Danilo a réussi à se faire sa place dans l'effectif et à devenir un cadre de l'équipe en défense centrale. L'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester City a déjà disputé 24 matchs cette saison et celui qui est le vice-capitaine de l'équipe a décidé de prolonger.

Prolongation jusqu'en 2025

Depuis le début de cet exercice 2022-2023, Danilo a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives, lui qui est le seul Turinois à avoir disputé l’intégralité des rencontres de la Juve cette saison. "Âme. Guerrier. Chef. Ces trois mots simples décrivent Danilo en tant que joueur, mais aussi et surtout en tant qu’homme. Il l’avait encore démontré lors du Derby della Mole le 28 février, avec son but marqué en toute fin de première mi-temps, signe incontestable de son leadership. Son histoire et celle de la Juventus continueront logiquement de s’écrire ensemble", lit-on notamment dans le communiqué de la Juve pour officialiser la prolongation de son défenseur central. Belle nouvelle pour le club piémontais ce jeudi.