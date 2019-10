Serie A (D): L'AC Milan s'impose face à l'Inter

Pour le premier derby milanais de l'histoire, disputé ce dimanche en Serie A Women, les filles de l'AC Milan l'ont emporté face à l'Inter (3-1).

La Tricolore Julie Debever et les Intéristes ont plié face à leurs adversaires, capables d'inscrire trois buts, dont un doublé de Dominika Conc (35e et 57e) et une réalisation de Deborah Salvatori Rinaldi (87e). L'honneur a été sauvé par Gloria Marinelli pour l'Inter (54e).

Au classement, l'AC Milan prend la tête devant la Juventus, avec une meilleure différence de buts. Quant à l'Inter, il occupe la septième place au bout de trois journées.