Serie A - Covid : la Salernitana ne va pas à Udine après des cas de Covid

A 18h30, l'heure prévue du début de cette rencontre comptant pour la 19e journée de Serie A, aucun joueur ne s'est présenté sur le terrain. L'arbitre, depuis le tunnel d'accès, a sifflé un coup d'envoi fictif et constaté l'absence de la Salernitana, selon le diffuseur DAZN. La Ligue a choisi de renvoyer les décisions sur le juge sportif qui devra trancher entre un éventuel match perdu sur tapis vert ou un report. Dans un cas similaire la saison dernière, Naples avait dans un premier temps été sanctionné d'un match perdu pour ne pas s'être rendu à Turin, avant que la rencontre ne soit finalement reprogrammée.

C'est la première fois cette saison en Serie A qu'une rencontre n'a pas lieu à cause du coronavirus. Deux rencontres ont en revanche été reportées ce week-end en Serie B, alors que l'Europe connaît une nouvelle vague de la pandémie de Covid-19.

La Salernitana a annoncé mardi avoir "pris acte" des "dispositions des autorités sanitaires locales de Salerne qui ont demandé la suspension de l'activité de l'équipe et lui ont interdit de participer à des événements sportifs" après "des cas avérés" de Covid-19. Le club de Franck Ribéry est actuellement dernier du championnat. Naples, de son côté, a annoncé le cas positif de son capitaine Lorenzo Insigne, à l'isolement à son domicile et donc privé du dernier match de l'année mercredi, à domicile contre La Spezia. Selon la Gazzetta dello Sport et Sky Sport, le buteur de la Lazio Rome Ciro Immobile a lui aussi été testé positif, une information que son club n'a toutefois pas confirmée.