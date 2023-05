Serie A : coup de tonnerre, la Juventus se voit retirer 10 points

May 22, 2023 22:08 La cour d’appel fédérale a prononcé lundi un retrait de 10 points pour la Juventus de Turin. Le club basé dans le Piémont rétrograde à la 7e place et compte désormais 5 points de retard dans la course à la C1.