Serie A : Ciro Immobile, droit aux records

Immobile en bonne compagnie dans l'histoire de la Serie A

Pour lutter avec la Juventus dans la course au Scudetto, la Lazio Rome peut compter sur un incroyable Ciro Immobile. Encore une fois, l'attaquant italien prouve qu'il fait partie des meilleurs buteurs de la planète. Après 28 journées de Serie A, il a déjà fait trembler les filets à 28 reprises . Un exploit jamais réalisé dans l'histoire du championnat italien.La marque de référence a été fixée à 36 réalisations par Gonzalo Higuain en 2015-2016. Dépasser ce total pourrait permettre à Immobile de laisser une trace dans l'histoire du football italien.

Parfois sous-côté, l'international italien reste un des attaquants les plus efficaces du Monde. Cette saison, il est le seul à pouvoir lutter avec Robert Lewandowski dans la quête du soulier d'or européen. Mais le natif de Torre Annunziata n'en est pas à son coup d'essai. S'il n'a pas réussi à briller à Dortmund ou Séville, il a toujours su faire l'unanimité dans son pays natal. Il a déjà été sacré Capocannoniere à deux reprises. Et avec deux clubs différents.

Un exploit seulement réalisé par Zlatan Ibrahimovic et Luca Toni. S'il parvient à résister à Cristiano Ronaldo jusqu'au bout du championnat, le joueur révélé au Torino obtiendra ce titre pour la troisième fois de sa carrière. Autant que Michel Platini, Giuseppe Meazza ou Gigi Riva. Seul le Suédois Gunnar Nordahl a fait mieux en dominant le championnat italien à cinq reprises. Un record que le tout frais trentenaire peut espérer faire tomber sur le long terme.



Bientôt le top 40 ?

Actuellement 45eme meilleur buteur de l'histoire de l'élite italienne, Ciro Immobile va encore grimper dans la hiérarchie. S'il marque quatre buts avant la fin de la saison, il aura sa place dans le top 40. Un rang qui vous classe un homme. Le spécialiste des penalties (30 réussis, 4 échecs depuis le début de sa carrière en Serie A) a profité d'une belle longévité pour y parvenir. Sur les dix dernières années, aucun joueur n'a marqué autant que lui en Serie A. Et surtout presque personne ne peut freiner sa cadence infernale. Le droitier a marqué contre 29 des 31 formations qui ont croisé sa route en Serie A. Un plan de route qui devrait lui permettre de faire tomber quelques records de plus avant la fin de sa carrière. Et raviver l'espoir d'un sacre national pour la Lazio.