Serie A : Ciro Immobile, de retour au sommet ?

Ciro Immobile va-t-il enchaîner une sixième saison consécutive de Serie A en marquant 15 buts ou plus ? Avec quatre réalisations après seulement deux journées, il prend déjà la bonne direction. En transformant un pénalty face à Empoli lors de la première journée puis en inscrivant triplé en moins de 45 minutes contre La Spezia une semaine plus tard, le capitaine de la Lazio a idéalement commencé l'exercice 2020-2021.

Avec un rendement d'un but toutes les 41 minutes, l'attaquant a donné le ton d'une saison qui pourrait lui permettre de revenir au sommet de la hiérarchie des buteurs du championnat d'Italie. Alors que Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo ont quitté la Serie A pour la Premier League, les joueurs qui sont capables de rivaliser avec celui qui a déjà été sacré capocannoniere à trois reprises (2014, 2018, 2020) ne sont plus très nombreux. Mais ce n'est pas uniquement à cause d'une concurrence amoindrie que le joueur de 31 ans semble en mesure de survoler le classement des buteurs de Serie A.

Le profil idéal pour Sarri

Si Ciro Immobile est dans la force de l'âge, il n'y a qu'en club qu'il arrive à en profiter. Le natif de Torre Annunziata a beau être champion d'Europe, il n'a marqué que 15 buts en équipe nationale depuis sa première apparition avec la Squadra Azzurra en 2014. Ce mélange de frustration et d'expérience acquise sous les ordres de Roberto Mancini pourrait lui permettre de réaliser une saison canon. Avec le départ de Joaquin Correa à l'Inter Milan, la Lazio Rome n'a qu'un seul attaquant de pointe qui a déjà fait ses preuves en Serie A : Ciro Immobile. Si Vedat Muriqi ne retrouve pas rapidement la confiance, la saison laziale va reposer sur les épaules de l'international italien. Mais ce n'est pas un problème pour le joueur et Maurizio Sarri, son nouvel entraîneur.

Le tacticien italien a pris l'habitude de miser sur un attaquant de pointe très efficace. A Naples, ce rôle était rempli par Gonzalo Higuain puis à la Juventus Turin par Cristiano Ronaldo. Le premier en 2015-2016 puis le second en 2019-2020 avaient dépassé la barre des 30 buts. Un cap que Ciro Immobile a déjà atteint en 2018-2019 pour égaler le record des 36 buts en une saison de Gonzalo Higuain. Et si c'était cet exploit que l'atout offensif numéro 1 de la Lazio Rome était capable de rééditer ?