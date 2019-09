Serie A: Brescia l'emporte à Udinese

Brescia est allé arracher un succès précieux ce samedi, sur la pelouse d'Udinese (0-1), dans le cadre de la 4e journée de Serie A. Cette victoire permet aux partenaires de Mario Balotelli, suspendu pour cette rencontre, de remonter provisoirement à la 9e place du classement.

L'unique but de cette partie a été inscrit peu avant l'heure de jeu par Romulo, auteur d'une frappe lointaine, rasante et précise (57e). Un but qui signifie une troisième défaite de rang pour Udinese, qui reste englué en bas de classement (18e).