Serie A : Bonucci annonce qu'il arrêta sa carrière au terme de la saison prochaine

Il était le seul encore en place de la mythique défense de la Juventus de la dernière décennie composée de Giorgio Chiellini, Andrea Barzaggli et donc Leonardo Bonucci. Sur la chaîne YouTube de la Vieille Dame, le défenseur central italien a annoncé que sa carrière allait se terminer au terme de la saison prochaine. "Quand je cesserai de jouer l'année prochaine, une ère de la défense, de la manière italienne d'interpréter la défense, prendra fin".

Un rêve devenu réalité

C'est dans une émission réalisée à l'occasion de ses 500 apparitions avec le maillot de la Juve, que Bonucci a fait part de sa décision à ses fans. "Quand on est enfant et qu'on court après le ballon, on rêve de porter un maillot comme celui de la Juve et réussir 500 fois signifie qu'on est entré dans l'histoire de la Juve et c'est une grande émotion. Vivre ce maillot, c'est comme vivre un rêve pendant 12 ans et en moi, il y a toujours cet enfant qui est heureux d'entrer sur le terrain parce que c'était son rêve".