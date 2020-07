Serie A : Bonaventura, l'énigme lombarde

Dans la cité lombarde, on l'imaginait déjà faire ses valises, dans un relatif anonymat. Pourtant, Giacomo Bonaventura, en fin de contrat cet été avec le club rossonero, n'a visiblement pas envie d'en rester là de son aventure à San Siro. Joueur du Milan depuis 2014 et un transfert en provenance de l'Atalanta Bergame (5M€), le milieu de terrain de presque 31 ans (il les fêtera le 22 août) est redevenu depuis la reprise du Calcio un titulaire à part entière de la formation de Stefano Pioli.

Nouveau costume

Dans le 4-2-3-1 du coach italien, Bonaventura a été remis sur le devant de la scène dans un rôle de trequartista plutôt inhabituel pour lui. Milieu relayeur de formation, Bonaventura a beaucoup navigué ces dernières saisons entre un rôle de numéro 8 et celui d'un milieu excentré à gauche. Sans jamais vraiment donner totale satisfaction sur la durée. Sans véritable point faible, le joueur formé à la Dea, assez habile dans les petits espaces, ne possède pas non plus de gros points forts dans son jeu. Ce qui explique finalement qu'il n'ait jamais crevé l'écran chez les Rossoneri.

Mais mêmes défauts ?

Avec 13 sélections sous le maillot de la Squadra Azzurra, dont la dernière remonte à octobre 2018, on serait pourtant tenté de dire que Bonaventura est un joueur de qualité pour le Milan. Hélas, souvent trop neutre dans ses transmissions, l'Italien au caractère assez lisse n'a jamais vu sa carrière réellement décollé et cet exercice ne déroge pas à la règle. Avec le club lombard, Bonaventura parvient tout de même depuis trois rencontres à se refaire une place dans un nouveau rôle plus offensif, à la place d'un décevant Lucas Paqueta. Il exile aussi le Turc Hakan Çalhanoğlu dans le couloir gauche, incapable comme le Brésilien de s'affirmer comme le meneur de jeu du Milan, seulement 7ème de Serie A avant son déplacement ce soir chez la SPAL (21h45 - beIN SPORTS 1), lanterne rouge du championnat. Alors oui, en attendant de trouver mieux, l'AC Milan a replacé Bonaventura en pleine lumière. Jusqu'à quand ? Personne n'a la réponse.