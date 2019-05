Serie A: Bologne dynamite Parme

Parme n'a plus gagné un match depuis le 9 mars dernier en championnat, et restait sur une série de cinq résultats nuls de rang. Mais lundi soir, les partenaires de Gervinho ont lourdement chuté sur la pelouse de Bologne (4-1) en match décalé de la 36e journée de Serie A, et restent sous la menace d'Empoli, 18e à trois points et provisoirement relégué à l'échelon inférieur.

De leur côté, les hommes de Sinisa Mihajlovic ont fait un pas de plus vers le maintien puisqu'ils comptent désormais cinq longueurs d'avance sur la zone rouge.