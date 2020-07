Serie A : Bien aidé par le VAR, Naples bat Sassuolo

[🎞️RESUME] 🇮🇹 #SerieA

✨ Avec des buts signés Hysaj et Allan, le Napoli l'emporte contre Sassuolo (qui s'est vu refuser 4 buts par la VAR pour hors-jeu !)

📈 Les Napolitains reviennent à un point de la 6ème place

❌ Les Neroverdi ne verront pas l'Europe...https://t.co/JMeMz6h4Va

Elseid Hysaj a marqué le premier but de sa carrière en Serie A

Contre Sassuolo, le Napoli a été miraculé. Le septième de la Serie A a battu son premier poursuivant (2-0), mais c'était loin d'être facile. Avec un brin de réussite en moins, le score aurait même été largement en faveur des Neroverdi.Oui, vous avez bien lu, quatre fois Sassuolo a marqué mais quatre fois l'arbitrage vidéo a fait barrage aux espoirs de Jérémie Boga & co. Deux fois avant la pause, Filip Djuricic pensait égaliser mais l'arbitre a signalé une position de hors-jeu. En seconde période, Francesco Caputo puis Domenico Berardi ont aussi fait trembler les filets mais à chaque fois, l'arbitre a signalé une position illicite après recours au VAR.Les hommes de Roberto De Zerbi auraient très vite pu comprendre que ce samedi n'était pas leur journée. En tout début de match, Elseid Hysaj a marqué d'une frappe lointaine à ras de terre. Après 188 apparitions en Serie A, l'Albanais marquait là le premier but de sa carrière dans le championnat italien. Il a ouvert le score et mettait le Napoli sur la voie royale.Sur un contre au bout du temps additionnel, le Brésilien a profité d'une bonne remise de Dries Mertens pour faire trembler les filets à l'aide du poteau d'Andrea Consigli. Là aussi, la réussite était en faveur de Napolitains qui ont remporté une victoire méritée dans le jeu mais inespérée dans la physionomie du match.