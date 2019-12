Serie A: Battue par la Lazio Rome, la Juventus Turin rate le coche

Ronaldo pensait avoir fait le plus dur

Cuadrado expulsé : le tournant du match



💥 La Lazio fait tomber la Juve, invaincue cette saison (3-1)

👉 Les Bianconeri perdent l'occasion de redevenir leader

Toute série a une fin. La Lazio Rome se désespérait depuis seize longues années de ne plus battre la Juventus Turin à domicile dans son Stadio Olimpico en Serie A.Corradi et Fiore avaient alors offert les trois points aux Laziale (2-0). Une autre époque. La série noire s’est achevée pour le club de la Capitale.La Vieille Dame avait pourtant dans ses pieds l’opportunité d’exploiter la contre-performance de l’Inter Milan, vendredi devant la Roma (0-0), pour reprendre la tête du classement avec une longueur d’avance mais elle a failli.Mais devant ses chauds supporters, la Lazio s’est accrochée. Luiz Felipe a d’abord égalisé avant la pause (45eme + 1).Le tournant du match s’est déroulé à la 69eme, après une belle parade de Strakosha devant Dybala (66eme).La Lazio n’a ensuite pas tardé à exploiter son avantage numérique. Lancé par Luis Alberto, Milinkovic-Savic a réalisé un enchaînement de très grande classe, contrôle du pied droit-frappe croisée victorieuse du gauche, et offert l’avantage. Puis Caicedo a aggravé la marque dans le temps additionnel (90eme + 5, 3-1), effaçant la déception du penalty manqué par Immobile (79eme), le meilleur buteur de Serie A (17), resté muet samedi soir à Rome.