Serie A : Avec Milik, Naples ne perd pas espoir

Et si Arkadiusz Milik en avait enfin fini avec ses soucis physiques ? Alors que le Polonais n’était pas vraiment connu pour être particulièrement fragile en début de carrière, il n’a pas été épargné depuis son arrivée en Italie et n’a malheureusement pu faire qu’une saison pleine depuis 2016. Transféré pour environ 32 millions d’euros à Naples après deux exercices convaincants à l’Ajax Amsterdam, le natif de Tychy est depuis souvent freiné dans sa progression à seulement 26 ans, alors que son talent face au but est indéniable. Avec ou sans son numéro 99, le visage offensif des Partenopei est en effet bien différent.

Seules les blessures peuvent le stopper



Pour ses débuts en Campanie, Milik fracasse tout sur son passage, après une intégration express, avec sept buts en neuf matchs toutes compétitions confondues. Mais, gravement touché contre le Danemark aux ligaments d’un genou avec sa sélection courant octobre 2016, le Polonais est stoppé net pendant quelques mois. De retour en février 2017, il enchaîne les bouts de matchs mais peine à retrouver son vrai niveau. Pire, en septembre de la même année, l’attaquant est à nouveau touché à un genou et ne reviendra qu’en mars, où il retrouva rapidement le chemin des filets. De retour en forme, Milik peut alors réaliser sa meilleure saison à Naples, avec 47 matchs et 20 buts en 2018-19. Il signe du même coup son retour au premier plan.

Et maintenant, un départ ?

Cette saison, le numéro 99 a connu quelques pépins physiques mais rien de grave et affiche actuellement un total de 13 buts en 28 apparitions. En fin de contrat en 2021, l’avenir de Milik est désormais un sujet qui fait parler en Italie. « S’il ne veut pas rester, il ira surement sur le marché et nous chercherons un autre attaquant de haut niveau », confiait début juin Cristiano Giuntoli, le directeur sportif des Partenopei, lors d'un entretien à Rai Sport. Il faut dire que le Polonais intéresserait fortement la Juventus Turin, qui cherche un remplaçant à Gonzalo Higuain, et l’Atlético de Madrid, d’après les dernières rumeurs. A 26 ans, le natif de Tychy va désormais devoir trancher pour son avenir, alors que ses problèmes physiques semblent derrière lui.