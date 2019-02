Serie A : Atalanta, un rêve légitime

C’est un rêve qui pourrait bien devenir un objectif. Depuis sa création en 1907, l’Atalanta n’a jamais disputé la Ligue des Champions. Arrivé en 2016, Gian Piero Gasperini a depuis donné de l’espoir aux supporters nerazzurri. Le coach italien qui fait des merveilles a conduit le club lombard dans le Top 10 de la Serie A. Quatrièmes en 2017 et septièmes la saison dernière, les Bergamesques ont ainsi pu goûter à la Ligue Europa. Pas rassasiée, la Dea rêve secrètement de s’inviter parmi le gratin européen. Une ambition loin d’être utopique.

Et pour cause. Cette saison la quatrième place de Serie A est directement qualificative pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Actuellement cinquième, l’Atalanta n’est qu’à une longueur de cette place tant convoitée, détenue pour l’heure par l’AC Milan. Alors qu’elle compte le même nombre de points que la Roma et la Lazio, le club de Bergame fait figure d’invité surprise dans cette course à l’Europe. Et pourtant, sa présence n’est pas due au hasard.

Equipe joueuse, l’Atalanta possède la meilleure attaque de Serie A, devant la Juventus. Avec 50 buts en 23 rencontres de championnat, les Bergamesques n’ont rien à envier aux autres armadas européennes. La Dea fait même mieux, par exemple, que le Real Madrid (40 unités). Elle doit notamment son salut à son trio de feu. Premier élément, Josip Ilicic, qui totalise 7 buts et 4 passes décisives en championnat. A ses côtés, Papu Gomez, 31 ans, toujours aussi rayonnant. Repositionné en trequartista par Gasperini, le petit argentin a déjà délivré 8 passes décisives. De quoi en faire l’actuel meilleur passeur de Serie A.

Dernière lame du trident, Duvan Zapata. Arrivé cet été en provenance du Napoli, l’attaquant est resté muet pendant les 10 premières journées. Le Colombien a finalement débloqué son compteur en championnat le 4 novembre dernier. Depuis, la machine est lancée avec 15 buts sur les 10 derniers matchs de Serie A ! Le voilà désormais deuxième meilleur buteur du championnat, derrière Cristiano Ronaldo.

9 - Duvan #Zapata (@Atalanta_BC) ha segnato 9 gol nell'anno solare 2019 in tutte le competizioni, primatista considerando le 5 maggiori leghe europee al pari di Gabriel Jesus del City e Edinson Cavani del PSG. Stratosferico. #AtalantaSPAL — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 10, 2019

Portée par ses trois joueurs en forme, l’Atalanta vient d’enchainer 8 rencontres sans défaite toutes compétitions confondues, dont deux cartons face à Sassuolo (2-6) et Frosinone (0-5). Mais la grande spécialité bergamesque reste les « gros ». Tombeurs de l’Inter (4-1), les Lombards ont récemment arraché un match nul (3-3) contre la Roma après avoir été menés 3-0. Ils ont aussi fait lourdement chuter la Juventus en Coupe d’Italie (3-0) il y a quelques semaines. C’est simple, l’Atalanta est, cette saison, invaincue face aux équipes du Top 8 (sauf contre Naples).

Resume : un nul fou face à la roma

L’AC Milan, future adversaire de la Dea (samedi à 20h30 sur Max 4) sait à quoi s’en tenir. Lors de la phase aller, les Rossoneri avaient concédé le nul dans les derniers instants (2-2). Ce samedi, la rencontre aurait une saveur encore plus particulière pour Bergame. En cas de succès face à leur concurrent direct, les protégés de Gasperini s’empareraient de la 4ème place. L’occasion de prouver encore un peu plus que leur rêve est loin d’être illusoire.