Serie A : Atalanta Bergame, une régularité pour viser les sommets ?

Mais où s'arrêtera la Dea ? Depuis quelques années maintenant, l'Atalanta ne cesse de progresser en Italie et a même disputé les trois dernières éditions de la Ligue des Champions. En effet, sous Gian Piero Gasperini, arrivée en 2016 à Bergame, le club sort de trois podiums de suite entre 2018 et 2021. Alors que la prochaine saison débute dans moins de deux semaines maintenant, la formation italienne entend bien continuer sur sa lancée et se mêler à la lutte pour les premières places en Serie A, aux côtés notamment de la Juventus Turin, de l'Inter Milan et de l'AC Milan. Alors que ces gros clubs ont d'importants moyens, eux se basent sur un modèle plus proche du trading.

L'Atalanta en forme financièrement



Pour cela, la Dea profite de ces bonnes dernières saisons. En effet, entre les résultats sportifs et des recrutements très malins, l'Atalanta brille sur le marché des transferts. Dernièrement, c'est Cristian Romero qui a renfloué les caisses du club. Recruté pour 16 millions d'euros à la Vieille Dame, le défenseur central argentin a depuis été vendu pour 50 millions d'euros à Tottenham, soit une balance largement positive. Ce fut également le cas ces derniers temps pour Dejan Kulusevski, Alessandro Bastoni ou encore Franck Kessié, pour ne citer qu'eux. Ainsi, Bergame peut continuer d'investir sur des éléments prometteurs, tels que Joakim Maehle et Matteo Lovato.

Et maintenant, un titre pour la Dea ?

Avec le possible départ de Romelu Lukaku à Chelsea, Duvan Zapata pourrait le remplacer à l'Inter Milan et offrir encore quelques liquidités au club également noir et bleu. Finalement, entre Gasperini et l'effectif, la Dea est une des équipes italiennes les plus régulières sportivement. De cela, l'Atalanta pourrait en bénéficier prochainement avec un titre, qui fuit le club de Bergame depuis 1963 et la Coupe d'Italie. Une chose est sure, les coéquipiers de Mario Pasalic seront là si les favoris craquent en Serie A. Cela dit, un titre en coupe semble pour le moment le plus probable pour eux.