Serie A : Angel Di Maria annonce son départ de la Juventus

Clap de fin pour Angel Di Maria à la Juventus. Arrivé libre en provenance du PSG l’été dernier, l’international argentin ne prolongera pas son contrat avec la Vieille Dame qui s’étendait jusqu’au mois de juin prochain. Ce dernier a annoncé son départ dans un post sur son compte Instagram. Sous le maillot de la Juve, Angel Di Maria aura disputé 40 matches pour 8 buts et 7 passes décisives.

"Je pars avec la sérénité de celui qui a tout donné"

« Je suis arrivé au terme d’une étape difficile et compliquée. Je pars avec la sérénité de celui qui a tout donné pour que le club continue à gagner des titres, mais cela n’a pas été possible. Je pars avec le goût amer de ne pas avoir réussi, mais avec le bonheur d’emmener avec moi de nombreux amis de ce merveilleux vestiaire dont j’ai fait partie. Merci à tous mes camarades pour l’affection qu’ils m’ont témoignée depuis le premier jour, je me suis toujours senti chez moi » peut-on lire dans son message sur son compte Instagram.