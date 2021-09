Serie A : André Zambo Anguissa, la surprise du mercato napolitain

Généralement, les marchés des transferts en football ne manquent pas de surprises. Et Naples n'a pas forcément dérogé à la règle. Pensionnaire, depuis l'année 2018, du club anglais de Fulham, qui avait alors dépensé pas moins de 30 millions d'euros pour s'attacher ses services, le milieu de terrain relayeur récupérateur international camerounais André Zambo Anguissa, aujourd'hui âgé de 25 ans, a été prêté pour la deuxième fois, après un premier du côté de Villarreal en Espagne, lors de la saison 2019-20. Cette fois, le natif de Yaoundé va découvrir l'Italie et plus précisément le club de Naples.



Prêté à Naples avec option d'achat



Le tout dernier jour de ce mercato estival, soit le 31 août dernier, son club actuel, avec qui il est encore sous contrat jusqu'à la fin du mois de juin 2023, l'a prêté, pour une durée d'une saison et avec, à la clé, une option d'achat. Après un bon prêt avec le Sous-Marin jaune, avec qui il a marqué ses deux seuls buts chez les professionnels, en club, en 39 rencontres, toutes compétitions confondues, l'ancien pensionnaire de l'Olympique de Marseille va certainement, comme quand il était en Espagne, tenter de saisir sa chance avec les Napolitains. Et pourquoi pas dès ce samedi soir à 18h00, avec la réception de la Juventus Turin, dans le cadre de la 3eme journée du championnat d'Italie de football.



Zambo Anguissa a débuté la saison en Championship



Une sacrée promotion pour celui qui a vu son club actuel, Fulham, être relégué en Championship. Depuis le début de ce nouvel exercice, l'international camerounais (31 sélections, 4 buts) n'avait alors disputé que des bouts de matchs, en deuxième division anglaise, et plus précisément 80 minutes de jeu réparties sur trois rencontres distinctes. Avant cette fameuse trêve internationale, la deuxième division anglaise en était déjà à cinq journées disputées. A Naples, Zambo Anguissa intègre un club habitué à jouer les premiers rôles, que ce soit au niveau national ou bien même européen. Un sacré pas en avant, le concernant.

Zambo Anguissa, un but de crack :