Serie A : Ancelotti veut voir Milan gagner le Scudetto

Ancelotti observe les carrières de Gattuso, Pirlo et Inzaghi sur les bancs

Rossoneri sacrés en Italie, dans cet exercice 2020-2021. " J'espère que Milan gagnera, même si ce sera difficile. L'Inter avance à un rythme élevé. J'ai peur que mon ami, Antonio Conte, ne me laisse pas voir ce désir arriver", a -t-il exprimé au micro de Sky Sport Italia.

L'ancien entraîneur du PSG sera mobilisé ce jeudi par le déplacement d'Everton sur la pelouse de West Bromwich, en Premier League (19 heures), et a reconnu qu'il suivait avec intérêt les carrières de certains de ses anciens joueurs, devenus entraîneurs, comme Gennaro Gattuso (Naples), Andrea Pirlo (Juventus Turin et Filippo Inzaghi (Benevento). "Je suis tous les joueurs que j'avais. Bien sûr, ils n'ont pas l'expérience que j'ai, mais c'est un point en leur faveur car cela signifie qu'ils sont plus jeunes. Ce monde apporte forcément des critiques, mais ils le savent mieux que moi et par exemple, deux entraîneurs comme Pirlo et Gattuso ont tout pour résoudre leurs problèmes. De temps en temps, je leur parle aussi au téléphone. Il y a quelques jours, j'ai parlé à Pippo Inzaghi. Je suis très attaché à lui, comme à tous les joueurs que j'ai entraînés, en particulier ceux de ma période avec Milan", a glissé Ancelotti.

L'AC Milan avait commencé la saison sur les chapeaux de roues, étant durant une grande partie de la saison leader incontesté du championnat d'Italie mais, désormais, le club lombard est à la poursuite de son éternel rival, l'Inter, qui mène la danse. Tenu en échec par l'Udinese, mercredi soir (1-1) , l'AC Milan pourrait voir l'équipe dirigée par Antonio Conte prendre une avance de six points au classement, à condition de s'imposer ce jeudi soir sur le terrain de Parme (20h45).L'ancien entraîneur du Milan, Carlo Ancelotti, a confié son souhait de voir les