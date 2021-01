Serie A : Achraf Hakimi, une adaptation réussie

A l'Inter Milan, l'inamovible 3-5-2 d'Antonio Conte met en valeur les latéraux. Danilo D'Ambrosio, Matteo Darmian, Ashley Young ou Aleksandar Kolarov qui retrouve la Roma, son ancien club, ce samedi ont eu l'occasion de s'illustrer. Mais aucun de ces internationaux n'a eu autant d'impact qu'Achraf Hakimi. Le Marocain est tout simplement le défenseur le plus décisif des cinq grands championnats européens depuis le début de la saison. Avec cinq buts et quatre passes décisives, l'ancien joueur du Borussia Dortmund s'est parfaitement adapté à la Serie A. Une réussite qui était loin d'être garantie. Antonio Conte a été très exigeant avec le joueur de 22 ans.

Durant l'automne, il n'a pas hésité à le sortir du onze à plusieurs reprises pour lui faire comprendre que son investissement défensif devait être meilleur. « Il faut se rappeler ce que j'ai dit en début de saison : nous parlons d'un joueur au potentiel énorme. Il doit beaucoup plus travailler défensivement. Ici en Italie, les attentes sont très élevées, bien plus que dans les championnats anglais et allemands. Surtout à l'Inter » disait l'entraîneur italien après avoir laissé son latéral sur le banc pendant 90 minutes face à Sassuolo.

Une valeur estimée à 113,7 millions d'euros

S'il a pu se le permettre, c'est parce que Matteo Darmian et Danilo D'Ambrosio ont pu s'illustrer tout en assurant une meilleure activité défensive. Mais c'était aussi parce que Conte savait comment piquer son jeune prodige. Depuis qu'il a retrouvé son statut de titulaire, l'international marocain a été encore plus décisif offensivement avec notamment un doublé contre Bologne, mais ses replis ont aussi été salués par son entraîneur. « Il a beaucoup progressé, notamment défensivement. Quand il est arrivé, il ne pensait qu'à attaquer. On lui a fait comprendre l'importance du travail défensif. Il a travaillé dessus et il est désormais un bien meilleur joueur que quand il est arrivé. » complimentait Antonio Conte après la victoire sur Crotone au début du mois. La progression du joueur acheté 40 millions au Real Madrid se traduit en implication des deux côtés du terrain mais aussi en euros.

Selon le CIES, Achraf Hakimi est désormais le 16eme joueur le plus cher du monde avec une valeur estimée à 113,7 millions d'euros. Un montant qui devrait décourager de potentiels courtisans et lui permettre d'animer le couloir droit de l'Inter Milan pendant de nombreuses années. Le natif de Madrid est lié avec le club lombard jusqu'en 2025 et a trouvé l'endroit idéal pour obtenir des responsabilités et s'épanouir. Une preuve de plus que l'Inter Milan ressemble à l'eldorado des latéraux.