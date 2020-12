Serie A : A Naples, ces joueurs qui ont battu les records de Diego Maradona

Le 25 novembre dernier, le monde a appris avec stupeur le décès de la légende argentine de football, à savoir Diego Maradona, parti à l'âge de 60 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Une disparition qui a notamment bouleversé Naples en Italie. En effet, le club de football de la ville a accueilli le natif de Lanus, qui a porté les couleurs de la formation entre 1984 et 1991. Arrivé en provenance du FC Barcelone, le 5 juillet 1984, l'ex-milieu offensif (ou attaquant) a alors débarqué contre la somme de 12 millions de dollars, soit environ 10 millions d'euros. A l'époque, il s'agissait d'un véritable record mondial. Aujourd'hui, au niveau international, cette somme semble bien dérisoire, tout comme d'ailleurs du côté du pensionnaire de Serie A. En 2020, l'Argentin ne se classe même plus dans le Top 10 des arrivées les plus chères de Naples.

Maradona absent du Top 10 des joueurs ayant disputé le plus de rencontres pour Naples

Un classement dominé par l'attaquant international nigérian Victor Osimhen (21 ans), débarqué du LOSC Lille, le 31 juillet dernier, contre la somme de 70 millions d'euros. A noter également que le joueur occupant la dernière position de ce Top 10 est l'ailier droit international italien Matteo Politano (27 ans), prêté, le 28 janvier dernier, par l'Inter Milan contre la somme de 2,5 millions d'euros assortie d'une option d'achat de 19 millions d'euros, avant d'être ensuite transféré définitivement le 1er juillet dernier. Du 5 juillet 1984, date de son arrivée du côté de Naples, jusqu'à son départ en 1991, Diego Maradona a disputé un total de 259 rencontres sous le maillot napolitain. Là encore, aujourd'hui, « El Pibe de Oro » ne se situe même pas dans le Top 10 des joueurs ayant disputé le plus de rencontres pour les Partenopei. En effet, ce classement est dominé par le milieu central international slovaque Marek Hamsik (33 ans), avec 520 rencontres de 2007 à 2019.

Mertens et Hamsik ont marqué plus de buts que Maradona

A la toute fin de ce Top 10, on retrouve l'ancien attaquant paraguayen devenu ensuite international italien Attila Sallustro, décédé le 23 mai 1983 à l'âge de 74 ans, qui a joué pour le club azzurri à 268 reprises de 1926 à 1937. Enfin, depuis son départ de Naples en 1991 et jusqu'au 23 décembre 2017, Diego Maradona était le meilleur buteur de l'histoire du club, avec 115 réalisations. Battu dans un premier temps par Marek Hamsik, dont le compteur s'est arrêté à 121 unités, l'Argentin, tout comme le Slovaque d'ailleurs désormais, ont également été dépassés par un autre homme, à savoir l'attaquant (ou ailier) international belge Dries Mertens (33 ans), arrivé chez les Napolitains en 2013 et qui en est désormais à 127 buts. Ces derniers jours ont montré que ces chiffres n'avaient pas forcément de valeur aux yeux des supporters. Pour ceux de Naples, Diego Maradona restera forcément leur légende et rien ne pourrait changer la donne.