Sassuolo : Roberto De Zerbi, artiste de la nouvelle vague

Roberto De Zerbi n'a que 41 ans mais il est capable de faire trembler des institutions de la Serie A. Avec son équipe de Sassuolo, l'entraîneur a pris l'habitude de déjouer les pronostics. Depuis son arrivée chez les Neroverdi en 2018, l'Italien a installé Sassuolo dans le premier tiers du championnat italien. Pour y arriver, il compte sur son ouverture d'esprit et un style de jeu résolument offensif. Au Mapei Stadium, le natif de Brescia a opté pour un 4-2-3-1 ou sa variante à trois défenseurs. Une longue réflexion et le test d'autres dispositifs lui ont permis de déboucher sur ce système qui sublime les qualités de ses joueurs offensifs. L'ancien joueur s'adapte à son effectif et n'attend pas l'inverse. Avec la volonté de produire un jeu spectaculaire, il a parfaitement embrassé la culture adoptée par Sassuolo depuis son entrée dans une nouvelle ère au début du siècle. Grâce au quatuor Boga – Berardi – Caputo – Djuricic et l'apport de créateurs comme Maxime Lopez, Roberto De Zerbi a bonifié l'héritage d'Eusebio Di Francesco et fait perdurer le miracle Sasol.

« De Zerbi est un excellent entraîneur et un grand tacticien » L'arrivée en prêt du joueur qui appartient à l'OM a d'ailleurs été rendue possible par le discours de son nouvel entraîneur. L'ancien minot en avait parlé lors de sa présentation à la presse italienne. « Je lui ai parlé au téléphone et au bout de cinq minutes, je voulais déjà venir ici. J'ai surtout été frappé par son idée de jeu. Nous avons la même vision du football : De Zerbi est un excellent entraîneur et un grand tacticien.» Avec les exploits qu'il réalise à Sassuolo, celui qui a déjà dirigé Palerme ou Benevento est enfin reconnu à sa juste valeur. Lors de ses deux premières expériences en Serie A, Roberto De Zerbi n'avait pas réussi à inverser la courbe de résultats en arrivant en milieu de saison chez des équipes relégables. L'ancien milieu offensif y avait quand même battu un record, celui de plus jeune entraîneur de l'histoire du championnat italien.

A 33 ans, il raccroche les crampons pour coacher Loin d'être un pompier de service, c'est quand il est installé avec la possibilité de faire grandir un projet que l'Italien a pris l'habitude de remplir ses objectifs. Après ses débuts sur un banc en Serie D à Darfo Boario à l'âge de 33 ans, le Lombard a réussi ses premiers exploits avec Foggia. Entre 2014 et 2016, il a permis à cette équipe de Serie C de croire à une promotion en Serie B. Le coach italien y a aussi remporté son premier titre, la Coupe de Serie C. La bascule avait alors été réussie entre sa carrière de joueur qui lui a permis de jouer à Milan, Naples et Cluj et celle d'entraîneur à succès. Il n'avait même pas 35 ans. Aujourd'hui, la quarantaine passée, les cadors de la Serie A tremblent à l'idée de croiser la route de son Sassuolo ou songent à le recruter.