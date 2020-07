Sassuolo, le poil à gratter de la Serie A

15eme de la Serie A à la mi-janvier, le club de Sassuolo peut-il aller chercher une qualification en Ligue Europa ? A cinq journées de la fin du championnat, c'est loin d'être impossible. Les Neroverdi n'ont que six points de retard sur la sixième place. Surtout, ils sont sur une pente ascendante depuis la reprise du Calcio. Après avoir perdu contre l'Atalanta Bergame (4-1), ils ont enchaîné sept matchs consécutifs sans défaite. Une série plus que positive. En moins d'un mois, les coéquipiers de Jérémie Boga ont résisté à l'Inter Milan (3-3), battu la Lazio Rome (2-1) et malmené la Juventus ce mercredi soir (3-3). Francesco Caputo et Domenico Berardi, deux des révélations de la saison, ont marqué. Ils ont aussi donné du fil à retordre à une Vieille Dame qui s'en est sortie grâce à Alex Sandro. L'actuel huitième du championnat d'Italie est déjà assuré de terminer sa saison sans avoir perdu le moindre match contre les partenaires de Cristiano Ronaldo. Seule la Lazio, en évitant la défaite lundi prochain dans le choc de la Serie A, peut espérer en faire de même.

Sassuolo est porté par un carré magique

Pour briller dans cette rencontre contre l'ogre turinois, les hommes de Roberto de Zerbi ont muselé Cristiano Ronaldo et ils ont surtout mis en place un jeu de possession ambitieux. En prenant l'habitude de jouer haut, même en étant menés au score, ils ont mis à mal une Juve fébrile depuis quelques semaines. C'est bien simple, jamais ces 15 dernières années, les Bianconeri n'avaient concédé autant de tirs sur la première période d'un match de Serie A. L'étonnant quatuor Caputo-Boga-Djuricic-Berardi a encore frappé. Avec 46 buts, il a été l'auteur de 74% des buts de la cinquième meilleure attaque du pays. Un chiffre qui prouve sa qualité et ses ambitions.

Un match à trois pour la Ligue Europa

Cet état d'esprit conquérant, Sassuolo ne l'a jamais renié. Même contre les meilleures équipes du pays. Depuis le début de la phase retour, le club basé à Reggio d'Émilie a marqué quatre buts contre la Roma, trois contre l'Inter et la Juve, deux contre la Lazio et un contre l'Atalanta. Un rendement surprenant qui peut effrayer Naples et l'AC Milan. D'ici la fin de la saison, ces deux prétendants à l'Europe vont croiser la route de Sassuolo sur la terrain et dans un match à trois pour l'Europe..