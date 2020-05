Sassuolo : Jérémie Boga, stable et efficace

Pendant longtemps, Jérémie Boga a été un membre de l'armée de joueurs prêtés par Chelsea aux quatre coins de l'Europe. Désormais installé en mission permanente du côté de Sassuolo, l'ailier fait parler la poudre. En deux saisons, il est devenu un des joueurs les plus suivis de Serie A. Son apport offensif a joué un rôle important aux bonnes performances de Sassuolo, 11ème du championnat.

Malgré sa longue expérience londonienne et ses nombreux prêts, le natif de Marseille n'a que 23 ans. Un âge qui lui permet d'avoir une marge de progression encore importante et d'attirer l'attention des clubs connus pour miser sur des jeunes éléments. Mais s'il intéresse autant de clubs, c'est bien parce que statistiquement, Jérémie Boga est un phénomène.

Le meilleur dribbleur de Serie A

L'international ivoirien a une capacité à éliminer l'adversaire bien au-dessus de la moyenne. Au nombre de duels gagnés en championnat, il boxe dans la même catégorie que Lionel Messi. Une comparaison prestigieuse qui ne fait que confirmer la montée en puissance du meilleur dribbleur de Serie A. Après une première saison italienne pleine de promesses, la deuxième est remplie de coups d'éclat.

Le droitier, utilisé sur l'aile gauche, profite de ses qualités pour prendre le meilleur sur les défenseurs. Grâce à la philosophie de Roberto de Zerbi, l'attaquant s'éclate. Il a su capitaliser sur sa capacité à dribbler et ses projections rapides pour devenir une menace permanente. Mais il est plus qu'un dribbleur. Ses 8 buts et 4 passes décisives en 24 matchs de Serie A cette saison prouvent qu'il est capable de conclure ses actions aussi bien qu'il les initie.

Les meilleurs clubs d'Europe s'intéressent à lui

Jérémie Boga est un mélange de qualité physique et d'ascendant technique. Un profil qu'il a su bâtir lors de ses expériences au centre de formation de Chelsea ou chez les pros de Rennes, Grenade et Birmingham. Sa faculté à faire la différence fait désormais les beaux jours de Sassuolo. Mais pas forcément pour longtemps. La stabilité qui lui permet de s'exprimer pourrait vite lui permettre de changer de dimension en rejoignant un club plus prestigieux.

Le Borussia Dortmund, Naples, Chelsea ou le FC Barcelone seraient intéressés. Le genre d'opportunité qui peut pousser à tout quitter. A moins que l'expérience du joueur qui a changé de pays à 11 ans ne suffise à le convaincre de profiter sur le long terme du contexte qui lui a permis de se révéler.