Sarri veut récompenser Cristiano Ronaldo pour son 1000e match

Il y a deux semaines, lors d’un déplacement à la SPAL, Cristiano Ronaldo a disputé le 1000e match de sa carrière professionnelle. Un évènement important, mais qui est presque inaperçu. Le Portugais n’ayant reçu aucune distinction particulière après avoir atteint ce chiffre symbolique. Il ne s’en est pas plaint, mais son entraineur à la Juve, Maurizio Sarri, a trouvé ça anormal. Ce dernier espère que le tir sera corrigé ce dimanche face à l’Inter : « c’est à ses coéquipiers de lui offrir un cadeau ». Sous-entendu, ils devraient faire en sorte de remporter ce derby de l’Italie pour que Ronaldo puisse célébrer son accomplissement d’il y a deux semaines.

Ronaldo continue de regarder de l’avant

Le quintuple Ballon d’Or ne s’attarde que très rarement sur les chiffres et les records qu’il accomplit. Connaissant ce grand champion parfaitement désormais, le technicien italien n’est pas du tout surpris. « C’est un joueur qui est toujours en activité, il ne faut donc pas qu’il réfléchisse trop, a confié Sarri. (1000 matches joués) C’est une très grande réussite, mais il doit immédiatement se fixer de nouveaux buts à atteindre. Mais, nous connaissons Cristiano et nous savons qu’il sera toujours comme ça ». Parmi les objectifs que CR7 peut viser, il y a celui du plus grand nombre de buts inscrits dans un championnat majeur. Un record dont Lionel Messi, son grand rival, vient tout juste de l’en déposséder.