Sarri songe à installer Rabiot "en meneur de jeu reculé"

Arrivé à la Juventus Turin cet été, libre de tout contrat après avoir refusé de prolonger son aventure avec le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot rêvait sans doute de meilleurs débuts. Peu convaincant jusqu’ici, le milieu de terrain français garde malgré tout la confiance de son entraîneur. En conférence de presse avant la réception de l’AC Milan, dimanche soir, Maurizio Sarri a une fois de plus pris la défense de son joueur, assurant qu’il finira par s’imposer dans le Piémont… au poste de sentinelle !

"Dans le futur, je vois plus Rabiot comme un meneur de jeu reculé que comme un milieu offensif", a ainsi estimé l’ancien coach des Blues. Néanmoins, pour l’instant, pas question de chambouler l’ancien Parisien, lequel poursuit sa phase d’adaptation. "En ce moment, je ne veux pas l’embrouiller, a ajouté le technicien transalpin. Il est en train de s’habituer à l’équipe. Donc, pour l’instant, je lui demande de travailler sur un poste spécifique. Quand il sera totalement confiant dans ce rôle on travaillera sur d’autres postes. Durant la pré-saison, il a travaillé en meneur de jeu, et il a été bon."

Pas certain que cela enchante le "Duc". En effet, c’est un secret de Polichinelle, l’international tricolore n’a jamais daigné occuper cette position devant la défense, préférant évoluer plus haut sur le terrain, à un poste de relayeur gauche. "Ma position préférée est relayeur gauche dans un milieu à trois. Je peux évoluer dans un milieu à deux, comme je l'ai fait la saison passée avec le PSG, expliquait-il à son arrivée à la Juve. Je suis un joueur assez disponible, qui s’adapte". A lui de le démontrer.