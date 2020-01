Sarri ne compte pas se séparer de Rabiot

Rarement titulaire durant ses six premiers mois à la Juventus, Adrien Rabiot a fait objet de nombreuses spéculations ces derniers temps, et en particulier depuis l’ouverture du mercato. Le milieu de terrain français voit son nom circuler un peu partout, et en particulier en France et en Angleterre. Mais, est-il vraiment en instance de départ du côté de Turin ? Si l’on se fie aux propos tenus ce dimanche par son entraineur bianconero Maurizio Sarri, cela ne semble pas être le cas.

Sarri continue à chercher le meilleur poste pour Rabiot

Le coach de la Vieille Dame a été questionné à propos de l’ancien parisien. S’il a refusé de commenter les rumeurs, il a indiqué que Rabiot avait « un énorme potentiel et qu’il n’est qu’au début de son parcours ». L: « aujourd’hui, il est bien physiquement. Il a été très bon aussi bien aux entrainements que lors des derniers matchs joués ». Enfin, et c'est une autre indication concernant sa volonté d’intégrer Rabiot à l’équipe, Sarri a déclaré qu’il continuait à chercher la meilleure façon de l’utiliser. « On l’a essayé en tant que milieu droit, mais à présent nous travaillons avec Bernardeschi dans ce rôle », a-t-il confié.