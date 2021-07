Sans club, Chiellini attend un signe

Protagoniste du parcours victorieux de l'Italie jusqu'en finale de l'Euro 2020, Giorgio Chiellini n'en est pas moins au chômage. Le défenseur italien vient de passer 17 ans à la Juve où son bail a expiré le 30 juin dernier. Son agent a donné des nouvelles des tractations avec le club turinois, insistant sur le fait qu'aucune offre n'a été reçue de la part de la formation piémontaise.

Chiellini, sans club à 36 ans

Le défenseur central de 36 ans, qui a été impressionnant à l'Euro, se retrouve donc sans aucun point de chute. Et son représentant, Davide Lippi, a fait le point sur la situation du joueur sur les ondes de Radio Radio : "Il faut être deux pour signer un contrat. Giorgio Chiellini est allé à l'Euro et s'est concentré exclusivement sur cela. Il n'y a pas de problème avec la Juventus, nous avons dit que nous nous rencontrerions plus tard dans l'été, mais nous ne nous sommes pas encore assis pour discuter d'une prolongation". Des amateurs en Ligue 1 ?