Sandro Tonali, dans les traces de Verratti ?

Cet été, le PSG pourrait recruter un milieu de terrain italien de 20 ans. Cette histoire ne vous rappelle rien ? En 2012, c'était Marco Verratti qui arrivait de Pescara pour briller dans le club de la capitale. Dans quelques mois, c'est Sandro Tonali qui pourrait venir marcher dans ses traces. Une chose est sûre, l'indemnité de transfert sera beaucoup plus élevée. Si Petit Hibou avait signé pour 12 millions d'euros il y a huit ans, celui qui porte actuellement le maillot de Brescia devrait partir pour beaucoup plus cher. « L'autre jour, son agent me disait qu'il vaut 50 millions d'euros. Je leur ai répondu que pour moi, il en vaut 300 millions. » a notamment confié Massimo Cellino, le président de la lanterne rouge du championnat italien à la Gazzetta dello Sport. Sandro Tonali, une version évoluée d'Andrea Pirlo ?

Ces montants élevés prouvent la qualité du natif de Lodi. A seulement 19 ans, il est déjà un des meilleurs milieux de terrain de la Serie A. Il surnage dans la très difficile saison de Brescia. Avec un but et quatre passes décisives, il a été impliqué sur plus d'un quart des réalisations des Hirondelles. Des performances qui lui ont permis de faire ses grands débuts avec la sélection nationale. Pur produit du centre de formation de Brescia, le coéquipier de Mario Balotelli est souvent comparé à Andrea Pirlo, un autre joueur formé dans le club lombard. Il faut dire que la ressemblance physique est frappante. Et dans le jeu, les deux joueurs ont le même style. Sandro Tonali évolue au poste de milieu défensif et se retrouve à la création de nombreuses offensives grâce à sa vision du jeu. Ambidextre, l'Italien est capable de briser les lignes défensives adverses avec sa qualité de passe, mais aussi grâce à son placement, ses mouvements et son envie dans les duels. Un véritable regista qui pèse sur le jeu de son équipe malgré son jeune âge. L'an passé, lors de sa deuxième saison chez les pros, il a joué un rôle important dans la promotion de Brescia. En aidant sa formation à remporter le championnat de Serie B, il a été élu meilleur joueur de la saison. En 2012, Marco Verratti remportait ces deux mêmes titres avant de signer au PSG. De quoi justifier l'intérêt parisien dans ce dossier où l'on retrouve aussi la Juventus Turin, l'Inter et plusieurs clubs anglais...