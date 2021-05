Sampdoria : Ranieri va partir en fin de saison

Claudio Ranieri et la Sampdoria, c'est (bientôt) fini. La rencontre contre Parme sera en effet le dernier match sur le banc du club génois pour l'entraîneur italien. Le technicien de 69 ans a annoncé ce vendredi matin en conférence de presse qu'il allait quitter la Samp, après le dernier match de championnat, qui se disputera ce samedi (20h). Une décision inattendue qui en a surpris plus d'un, notamment les joueurs et le reste du staff technique déclare SkySports. Ranieri était arrivé en 2019 à la tête d'un des clubs de Gênes après le passage compliqué d'Eusébio Di Francesco, qui avait été démis de ses fonctions en pleine crise de résultats et alors que la relégation était promise aux Blucerchiati. Le technicien, vainqueur de la Premier League avec Leicester en 2016, lui avait succédé sur le banc de la Sampdoria et avait réussi à sauver l'équipe en redressant une situation plus que compliquée en cours de saison.

Ranieri à la recherche de nouveaux défis



Le natif de Rome a alors fait encore une fois preuve de sa philosophie de jeu "pragmatique", adaptant son jeu non seulement à l'adversaire mais aussi aux capacités et besoins de ses joueurs, avec un management humain toujours au centre du développement. Avec une désormais 9eme place acquise cette saison, Claudio Ranieri a déclaré "que sa mission à la Sampdoria était terminée" et qu'il était "à la recherche de nouveaux défis", après avoir laissé le club au milieu de tableau avec une stabilité financière et un équilibre sportif cette saison. Le "Tinkerman" aura permis aux Blucerchiati de rester dans l'élite italienne et de survivre avec des résultats probants, malgré la crise sanitaire et financière traversant le monde du foot. Le sulfureux président de la Samp, Massimo Ferrero, va désormais devoir se chercher un nouvel homme fort à partir de la saison prochaine, après le départ de son désormais ex-entraîneur.