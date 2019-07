Sampdoria-Di Francesco: "C'est l'endroit idéal pour divertir les supporters"

Lors de sa conférence de presse de présentation, Eusebio Di Francesco a lancé une opération séduction envers les supporters de la Sampdoria de Gênes. Réputé pour le jeu offensif qu'il met en place, il a confirmé qu'il tiendrait la même philosophie en Ligurie.

"C'est l'endroit idéal pour divertir les gens et obtenir des résultats", a assuré l'entraîneur. Je pense que l'on peut construire quelque chose d'important [...] L'histoire du club, et avoir un groupe de supporters comme la Granita Sud qui te transcende, ça me plaît."

Alors que la Sampdoria va reprendre l'entraînement dans les prochains jours, avant de partir en stage durant 2 semaines, Eusebio di Francesco s'est mis une pression supplémentaire avec ses premières déclarations.