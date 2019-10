Sampdoria: C'est fini pour Di Francesco

Pour la direction du club, ça ne pouvait plus continuer de la sorte... Eusebio Di Francesco, nommé à la tête de la Sampdoria de Gênes pendant l'intersaison, n'a pas survécu à la pause internationale. Le coach transalpin et les dirigeants des Blucerchiati ont décidé, d'un commun accord, de mettre un terme au contrat qui les liait, après un peu plus de trois mois de collaboration.

L'Italien avait été viré de l'AS Rome en mars dernier, avant de rebondir à la Samp' un peu plus de trois mois plus tard. Il paye ainsi la place de lanterne rouge occupée par Fabio Quagliarella et consorts après 7 journées de Serie A, crédités d'un seul succès depuis l'entame de l'exercice en cours.