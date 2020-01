Salvatore Sirigu, toujours debout

La saison 2019-2020 est difficile pour le Torino. Le club turinois occupe actuellement la 12eme place du classement de Serie A. La claque infligée par l'Atalanta Bergame ce week-end (0-7) est le symbole d'une saison où tout va mal. Heureusement, dès ce mardi soir, un match de Coupe d'Italie contre l'AC Milan pourra aider les Grenats à passer à autre chose. Dans ce match contre un autre ancien cador rentré dans le rang, Salvatore Sirigu devrait être titulaire. Comme toujours. Le trentenaire est le joueur le plus utilisé par Walter Mazzarri cette saison. Il n'a pas manqué la moindre minute de jeu de son équipe. Toutes compétitions confondues.

Un statut d'indiscutable qui tranche avec celui de remplaçant qu'il avait endossé à la fin de son séjour parisien. Son retour au pays lui a fait du bien. Il joue beaucoup et s'illustre souvent. Le portier italien a réalisé cinq clean-sheets depuis le début du championnat. Deuxième joueur le plus âgé de l'effectif piémontais, le portier est également le gardien du temps. Ce n'était donc pas étonnant de le voir sonner la révolte ou tenter de dialoguer avec les supporters ces dernières semaines et notamment lors de l'humiliation de ce week-end. Avant cette rencontre, la défense était l'une des rares satisfactions turinoises. Et Sirigu n'y était pas pour rien.

Sirigu est retourné en Italie et a retrouvé la sélection

Arrivé gratuitement en juillet 2017, le quadruple champion de France s'est rapidement adapté au Torino. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour faire oublier Joe Hart. Et à peine plus pour prolonger son contrat jusqu'en 2022. Le natif de Nuoro a convaincu son nouveau club mais pas que. Depuis l'été 2018 et une titularisation en amical face à l'équipe de France, Salvatore Sirigu a participé à tous les regroupements de la sélection italienne.Suffisant pour lui permettre de postuler à une place dans la sélection qui participera à la phase finale, même si ça sera certainement en tant que doublure de Gianluigi Donnarumma. Son expérience pourrait alors être un plus au sein d'un groupe jeune et inexpérimenté au plus haut-niveau. Un rôle similaire à celui qu'il a au Torino. Mais cette fois avec les résultats en plus ?