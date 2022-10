Salernitana - Ribéry va prendre sa retraite !

Ses genoux ont eu raison de son mental d'acier. A bientôt 40 ans, Franck Ribéry s'apprête à annoncer sa retraite sportive si l'on en croit plusieurs médias italiens dont Sky Italia. L'ailier français n'a plus joué pour la Salernitana depuis la 1ère journée de Serie A, le 14 août dernier, et la réception de la Roma. Depuis, ses genoux n'ont cessé de le faire souffrir. Au point donc de devoir raccrocher alors qu'il rêvait d'une ultime saison. L'ancien Marseillais pourrait cependant rester dans le giron du club italien dans un rôle qui n'a pas encore été défini.

Ribéry va donc s’éclipser. Il laissera cependant derrière lui un très bel héritage. L’ancien joueur de l’OM aura été parmi les tous meilleurs joueurs français au 21e siècle. Il est même celui qui s’est rapproché le plus du Ballon d’Or sans pouvoir le conquérir (3e). C’était en 2013 et le souvenir de cet échec le hante encore. Il a également marqué l’histoire du Bayern Munich. Surnommé le « Kaiser », il aura été le joueur étranger avec le plus de matches joués avec cette équipe (derrière David Alaba), participant à la conquête de nombreux titres. En 2013, il avait notamment conquis la prestigieuse Ligue des Champions.

Ribéry a aussi longtemps défendu le maillot des Bleus. Son histoire avec l’équipe de France ne s’est pas toujours déclinée en majuscules, avec notamment cette maudite Coupe du Monde 2010, mais il aura quand même été un élément clé des Tricolores pendant 8 ans (81 capes et 16 buts). La manière dont il a déboulé dans le grand monde en 2006 à l’occasion du Mondial reste dans la mémoire de tous.