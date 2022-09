Franck Ribéry a toujours en travers de la gorge son échec dans la quête du Ballon d’Or il y a de cela neuf ans. Alors qu’il était le grand favori, l’ancien international français s’est fait devancer par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Un revers qu’il a toujours considéré comme une grande injustice.

Ribéry a du mal à tourner la page

Plus que la perte du Ballon d’Or, le Boulonnais déplore davantage la manière dont il a été traité par ses compatriotes. Il estime ne pas avoir été suffisamment soutenu par les dirigeants et personnes d’influence au sein de son pays. "C'est comme si c'était un vol. Je n'ai pas eu toute la France derrière moi. J'ai vu de mes propres yeux, des Français, des entraîneurs qui m'ont dit que c'est Cristiano Ronaldo. Tu penses que le Portugal voulait que ce soit Messi ou Ribéry ?", s’est-il interrogé dans un entretien à Canal+.



Après 2013, Ribéry n’a plus été proche de conquérir le Ballon d’Or. Sa carrière a décliné et il s’est aussi retrouvé à l’écart des Bleus. Il continue aujourd’hui, à l'âge de 39 ans, à jouer avec l’équipe italienne de Salernitana. Dimanche, il n’a cependant pas pris part au nul glané par sa formation contre la Juventus en Serie A (2-2).