Sacchi impressionné par l’Inter de Conte

Après 17 journées disputées, l’Inter de Milan se trouve en tête du classement de la Serie A italienne. Un rang habituellement occupé par la Juventus de Turin. Même s’ils ont été éliminés en parallèle dès la phase des poules de la Ligue des Champions, les Nerazzurri suscitent beaucoup d’admiration de l’autre côté des Alpes. Y compris auprès des plus grands maitre-tacticiens qu’a connus ce pays, à l’instar d’Arrigo Sacchi. Lors d’une intervention sur une chaine TV transalpine, l’ex-coach de l’AC Milan a tiré récemment son chapeau à Antonio Conte.

Conte est sur les traces de son maître

«Les Nerazzurri, malgré les nombreuses blessures, ont aisément battu le Gênes 4-0. L'Inter a très bien joué, avec de bons mouvements et des progrès évidents dans leur football, a souligné l’ancien patron de la Squadra Azzurra. En allant de l'avant, les hommes de Conte ont pratiqué la possession rapide, gardant le ballon dans les pieds et avec des changements de jeu continus. Ils avancent plus avec des passes que de longues balles, gardent de petites distances entre les joueurs et peuvent compter sur la force brute d'un avant-centre comme Romelu Lukaku. Et là où ils ont le plus progressé c’est dans le pressing »., surtout qu’il a joué sous les ordres de Sacchi quand celui-ci était au firmament de son parcours sur le banc.