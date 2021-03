Ronaldo répond à ses détracteurs !

Il est sur toutes les lèvres en Italie depuis l'indigente élimination de la Juve aux mains de Porto en 8es de finale de la Ligue des Champions. L'ancien président de la Juve aimerait le voir quitter le club piémontais et le traite de "fiasco financier" . D'autres observateurs tels que l'ancien international italien Antonio Cassano prennent encore moins de gants avec CR7. Il se murmure en outre que le Real Madrid voudrait le récupérer.

Ronaldo promet de se relever

Tancé, acculé, menacé, Ronaldo promet de se relever, comme il l'a confié via un message publié sur ses canaux sociaux, ce samedi. "Plus important que le nombre de chutes que vous faites dans la vie, c'est la rapidité et la force avec lesquelles vous vous remettez sur pied... Les vrais champions ne se brisent jamais. Nous nous concentrons déjà sur Cagliari, sur la lutte pour la Serie A, sur la finale de la Coupe d'Italie et sur tout ce que nous pouvons encore réaliser cette saison. Il est vrai que le passé appartient aux musées, mais heureusement, le football a de la mémoire... et moi aussi ! L'histoire ne s'efface pas, elle s'écrit chaque jour avec de la résilience, de l'esprit d'équipe, de la persévérance et beaucoup de travail. Et ceux qui ne comprennent pas, cela ne connaîtront jamais la gloire et le succès", a asséné sur Instagram l'ancien merengue, qui a visiblement hâte d'en découdre.

Pour rappel, l'émission espagnole El Chiringuito a lancé la bombe cette semaine. Jorge Mendes, agent de CR7, négocierait un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid par la grande porte. Cette opération XXL permettrait au Real de retrouver un atout qui avait pour habitude de fournir 50 buts par saison et de faire souffler un Karim Benzema fatigué de jouer seul les héros. Et si la meilleure revanche de Cr7 était de partir ?