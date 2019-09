Ronaldo joueur le mieux payé de Serie A

Le célèbre quotidien sportif La Gazetta Dello Sport a publié les salaires des joueurs du championnat italien. Sans surprise, Cristiano Ronaldo est très largement en tête de ce classement avec un salaire net de 31 millions d’euros. Derrière le joueur portugais, on retrouve un autre représentant de la Juventus, la recrue Matthijs De Ligt, avec 8 millions d’euros (+4 de bonus). Statistique peu surprenante, la Juve possède onze des quatorze plus gros salaires de Serie A.

L’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku perçoit 7,5 millions d’euros net. C'est 6 millions pour Gianluigi Donnaruma (AC Milan) et 6 millions pour Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples.

Côté français, on apprend qu’Adrien Rabiot, arrivé cet été du PSG, touche 7 millions d’euros par an, bien plus que son coéquipier Blaise Matuidi (3.5 millions). Franck Ribéry a de son côté obtenu un salaire net de 4 millions d’euros.