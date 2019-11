Dimanche prochain, la Juventus accueille Sassuolo à l’occasion de la 14e journée de Serie A (à 12h30 beIN SPORTS). Un rendez-vous domestique que les Bianconeri vont très certainement aborder sans leur star portugaise, Cristiano Ronaldo. Bien qu’ayant retrouvé les terrains mardi dernier en Ligue des Champions face à l’Atlético (1-0), le quadruple Ballon d’Or va très certainement être dispensé de cette rencontre. Le but est de lui permettre de recouvrir progressivement la plénitude de ses moyens alors qu’il se remet tout juste d’un problème au genou.

Ronaldo veut être d’attaque pour une fin d’année très chargée



CR7 ne souffre plus de ce genou qui avait limité son rendement avant la trêve internationale et qui l’a contraint à se produire « diminué » avec sa sélection portugaise. Toutefois, il n’est pas encore au mieux physiquement et c’est pourquoi il a préféré, en concertation avec son staff, de mettre l’accent sur l’entrainement et le travail individualisé lors des prochains rendez-vous. La réception du 14e de la Serie A ne semble pas être une tâche insurmontable pour la Vieille Dame et c’est pourquoi l’ancien merengue a accepté de faire l’impasse sur ce match, d’après ce qu’indique Tuttosport. En soufflant un peu, il espèrerait aussi se régénérer avant une période chargée qui verrait les champions d’Italie disputer six matchs en 22 jours.

Ronaldo absent de la cérémonie du Ballon d’Or ?

Le choix de Ronaldo de se concentrer sur sa récupération suggère également qu’il ne sera probablement pas présent lundi prochain à Paris pour la cérémonie du Ballon d’Or. Alors qu’il fait partie des nommés et des principaux candidats, le Portugais brillera donc par son absence lors de ce grand évènement. Et ce, pour la deuxième année de suite. V erra-t-il son grand rival Lionel Messi remporter cette prestigieuse récompense et lui passer devant au nombre de titres remportés (six contre cnq) ? C’est le scénario qui semble clairement se dessiner.