Romelu Lukaku, un transfert record rentabilisé

Romelu Lukaku a sa place dans l'histoire de l'Inter Milan à plus d'un titre. Parce qu'il est le transfert le plus cher du club mais surtout parce que son rendement est incroyable depuis son arrivée en Serie A durant l'été 2019 pour 75 millions d'euros. Septième joueur du club lombard à terminer deux saisons consécutives de Serie A avec au-moins 20 buts, le Belge a fait trembler les filets adverses à 61 reprises en 87 matchs toutes compétitions confondues, soit une moyenne de 0,7 but par match. Cette régularité est digne de Giuseppe Meazza, le meilleur buteur de l'histoire des Nerazzurri.

Déjà mieux que Ronaldo, Eto'o ou Crespo



S'il a encore du chemin à parcourir pour atteindre les 242 buts en Serie A de celui qui a donné son nom au stade milanais, l'ancien de Manchester United a déjà dépassé plusieurs légendes dans la hiérarchie interiste. Romelu Lukaku a déjà marqué plus de buts en moins de matchs que Ronaldo, Samuel Eto'o ou Hernan Crespo. Le joueur de 27 ans n'est qu'à six réalisations d'intégrer le top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Inter Milan. Mais c'est un autre objectif que l'international belge va tenter de remplir d'ici la fin de la saison. S'il peut encore espérer devenir le premier nerazzurro a 30 buts ou plus dans une saison de Serie A depuis Antonio Valentin Angelillo en 1959, Big Rom est aussi en course pour imiter Mauro Icardi (co-meilleur buteur en 2015 et 2018), Christian Vieri (2003) et Zlatan Ibrahimovic (2009) et devenir le quatrième capocannoniere interiste du XXIe siècle.

Leader offensif de l'équipe qui peut mettre fin à la domination turinoise



Si tous ces accomplissements individuels lui permettent de prétendre au statut de légende de l'Inter Milan, il y a un objectif collectif à remplir pour faciliter son entrée au panthéon du club qui l'a relancé : remporter le Scudetto. Plus qu'une machine à records, Romelu Lukaku est le leader offensif du leader de la Serie A. Avec 21 buts en 29 journées, il a fait une grande partie du travail qui permet à l'équipe entraînée par Antonio Conte de croire au titre. S'il offre le Scudetto en mettant fin à l'hégémonie de l'ennemi turinois, celui qui a signé un contrat de cinq ans en août 2019 aura largement justifié la somme déboursé par ses dirigeants pour le recruter.