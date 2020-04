Romelu Lukaku révèle son admiration pour Ronaldo

Karim Benzema n’est pas le seul grand attaquant en activité à s’être inspiré du Brésilien Ronaldo durant son enfance. C’est aussi le cas de Romelu Lukaku, le goleador de l’Inter de Milan. Dans une interview croisée effectuée avec son ex-coach Thierry Henry pour leur sponsor commun, l’international belge a confié n’avoir eu d’yeux que pour le « Fenomeno » lorsqu’il a découvert le football. « L’Inter c’était mon équipe préférée en Italie quand j'étais enfant en raison de R9 et Adriano. Donc pour moi c'est comme un rêve de jouer ici, a-t-il déclaré. R9 y jouait quand j'avais six ou sept ans. 1998 a été mon premier souvenir de football. La finale de la Coupe de l’Uefa au Parc, la Coupe du monde, puis la blessure de Ronaldo et les deux ans qu’il rate ensuite pour revenir plus fort en 2002 et aller à Madrid... Quand je repense à ce qu’il a fait à l’époque… ».

Lukaku aurait adoré composer un duo d’attaque avec le double lauréat du Ballon d’Or. Au lieu de cela, il doit se contenter d’un partenariat avec Lautaro Martinez. Mais, il ne s’en plaint pas. Bien au contraire. « On s’entend très bien, a-t-il déclaré à propos de l’international albiceleste. Tout a commencé le premier jour quand je suis arrivé à l'Inter. Le fait que je parle espagnol nous a aidés sur le terrain. On savait tout de suite comment se positionner. Je lui ai demandé ce qu’il appréciait chez son compère d’attaque, Je lui ai dit "quand je reçois le ballon, j'aime que mon partenaire se déplace rapidement autour de moi et soit dynamique aussi parce que c'est la façon dont l'entraîneur veut que nous jouions ».