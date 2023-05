Rome : la colère de Mourinho au sujet de la sanction infligée à la Juventus de Turin

José Mourinho n'a que peu goûté à la sanction infligée à la Juventus de Turin par la cour d'appel de la Fédération italienne. Le club turinois a été sanctionné officiellement d'un retrait de dix points hier suite à des fraudes comptables. Une sanction qui a fait chuter la Vieille Dame de la 2e à la 7e place de Serie A. Désormais dans l'impossibilité de décrocher un billet pour la prochaine Ligue des Champions, la Juve va devoir batailler pour s'offrir un ticket européen la saison prochaine. Mais José Mourinho, le coach de l'AS Roma, n'a pas du tout apprécié la sanction, prenant la parole après le nul de son équipe face à la Salernitana lundi soir (2-2). Le coach portugais a assuré que cette sanction avait faussé le championnat, alors que la Roma est sixième à quatre points de la quatrième place de l'Inter Milan.

Mourinho en colère

"Pour moi, c'est une blague, sachant qu'il reste deux matchs avant la fin de la saison, c'est étrange pour tout le monde, même pour la Juventus. Si on m'avait dit cela avant les matches contre Monza (1-1) et Bologne (0-0), nous aurions eu une approche différente du championnat", a confié le 'Special One' lundi soir, au micro de DAZN après le match nul de la Roma. "Nous avons dû tout miser sur l'Europa League. Je suis désolé pour Allegri et ses joueurs parce qu'ils ont obtenu ces points sur le terrain, mais la vérité est que la régularité du championnat est compromise. Je ne veux plus en parler, je suis désolé pour eux parce que ce sont des professionnels", a ensuite poursuivi le coach de la Roma, qui veut maintenant gagner la Ligue Europa afin d'obtenir son billet pour la prochaine Ligue des Champions. D'autant que si la Roma gagne la C3 et termine dans les quatre premiers de Serie A, alors le troisième de Ligue 1 sera directement envoyer en Ligue des Champions la saison prochaine.