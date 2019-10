C’est le gros point noir de ce début de saison pour Franck Ribéry à la Viola. Accueilli comme une rockstar par les tifosi et performant sur le terrain, l’ailier français vivait jusqu’ici la dolce vita. Et puis ce match de la 9e journée de Serie A entre la Fiorentina et la Lazio Rome (1-2), dimanche soir, est venu ternir un peu le tableau.

Furieux que le but vainqueur de Ciro Immobile (89e) ait été accordé, "Kaiser Franck" s’en est pris à l’arbitre-assistant au coup de sifflet final, en le bousculant à deux reprises. Un coup de sang qui lui a valu, lundi soir, trois matches de suspension, et qui avait contraint l’ancien joueur du Bayern Munich (36 ans) à présenter ses excuses un peu plus tôt dans la journée.

"Je suis très en colère pour hier soir, a-t-il ainsi posté sur son compte Twitter. Je souhaite m’excuser auprès de mes coéqupiers, de l’entraîneur et des supporters. Je demande aussi pardon à M. Passeri, parce que j’étais très nerveux et déçu à la fin du match. J’espère qu’il pourra comprendre mon état d’esprit."

Un mea culpa qui n'a donc pas suffi à lui éviter une suspension.J’attends que la Fiorentina soit mieux considérée, comme d’autres clubs, pour le travail que nous faisons chaque jour tous ensemble." a-t-il ajouté. "J’aimerais toujours être sur le terrain et aider mes partenaires, parce que je suis venu ici pour cette ville et pour ce club,