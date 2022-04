Franck Ribéry a fêté ses trente-neuf ans ce jeudi 7 avril. Professionnel depuis deux décennies, le dernier finaliste tricolore de la finale de Coupe du monde 2006 encore en activité (avec Gianluigi Buffon, côté italien), évolue désormais à la Salernitana. Bien conscient que son parcours au plus haut niveau touche à sa fin, l'ailier reste passionné et garde un œil averti sur l'actualité de son sport. Il aurait même trouvé ses dignes successeurs.



Dans un entretien accordé à Tuttosport, l'ancien de l'OM a ainsi cité deux noms de joueurs dans lesquels il se retrouve. "Il n'y a pas de joueur qui me ressemble véritablement. En revanche, j'admets que je me retrouve un peu en (Kingsley) Coman et en (Federico) Chiesa, qui ont été mes partenaires." Et concernant l'international italien, Ribéry ajoute : "Je me suis tout de suite rendu compte que Federico avait quelque chose de différent. Il allait toujours à 2000 à l'heure, un peu comme je le faisais à son âge."

Gestion évolutive

Aujourd'hui en fin de carrière, Franck Ribéry a dû apprendre à évoluer en fonction de ses capacités physiques. "Le temps passant, tu apprends à mieux gérer tes matchs, c'est un processus qui s'opère naturellement." Un témoignage de bon augure pour les deux successeurs désignés.