Ribéry à Monza, est-ce vraiment possible ?

Le directeur sportif de Monza, Filippo Antonelli, n'est pas près de lâcher le morceau, comme il vient encore de le confier à Binario Sport : "Attirer Franck Ribéry, ce serait comme un rêve. Mais pour l'avenir, surtout si on atteint la Serie A, c'est légitime d'évoquer de tels noms." Plusieurs inconnues entourent encore ce dossier, mais tout le monde l'a bien compris, en Italie comme ailleurs : il existe bel et bien. A priori, c'est donc bien la fin de saison de Monza qui aura une influence, et pas celle de la Fiorentina - si ce n'est qu'une descente de la Viola en Serie B enterrerait définitivement les dernières (minces) chances de voir Franck Ribéry rester à 37 ans, ses dirigeants en ayant visiblement décidé autrement.





Et puis, il y a évidemment la volonté du nonuple champion d'Allemagne. Celui-ci oscillerait entre un retour en Bundesliga, peu importe le point de chute (et nul doute qu'il parviendrait à en trouver), et donc cette éventuelle aventure à Monza. Mais bien sûr, il faudrait que le club de la ville du célèbre circuit automobile monte en Serie A : après 23 journées, l'équipe des deux stars Mario Balotelli et Kevin-Prince Boateng occupe la troisième place. Empoli, leader de Serie B, compte cinq points d'avance, mais Monza est à égalité avec Cittadella et le Chievo - respectivement deuxième et quatrième. Derrière, Venise et la Salernitana ne sont qu'à un point, la SPAL à trois unités et Lecce à quatre longueurs.





Bref, c'est extrêmement serré, alors qu'il faut obtenir une des deux premières places pour être assuré de monter parmi l'élite, les équipes classées de 3 à 8 étant elles qualifiées pour de grands et très incertains playoffs (qui ne donnent qu'un seul autre ticket au vainqueur). C'est la présence de Kevin-Prince Boateng, notamment, qui pourrait décider Franck Ribéry à opter pour le projet très important d'Adriano Galliani (dirigeant) et Silvio Berlusconi (propriétaire). Le frère de Jérôme, qui a joué huit ans avec le Français au Bayern, a également été son coéquipier durant six mois la saison dernière à la Fiorentina, avant d'être prêté au Besiktas.

