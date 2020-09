Rennes : Stéphan confirme l'intérêt pour Boga

Qualifié directement pour la phase de groupes de la Ligue des Champions version 2020-2021, Rennes, actuel quatrième de Ligue 1 après deux journées, entend bien être à la hauteur de la prestigieuse compétition. Le coach du club breton, Julian Stéphan, a confirmé une piste suivie par son équipe dans le but de se renforcer sur le plan offensif.

Le profil de Boga est jugé intéressant par Rennes

, qui est courtisé par de nombreux clubs européens, dont Naples, l'Atalanta, Séville et Dortmund. Au micro de Téléfoot, Stéphan a confirmé que Rennes était aussi sur le coup, et a développé son avis sur le natif de Marseille, qui pourrait apporter une vraie valeur ajoutée en cas de signature."C'est simplement un joueur qui sort d'un passage très remarqué à Sassuolo,On le connait bien au club puisqu'il a déjà fait un passage ici en prêt. A l'époque, j'avais la responsabilité de l'équipe réserve, on a fonctionné ensemble sur certaines rencontres, on se connaît.. Il y a une énorme concurrence avec des clubs très huppés, on verra ce qu'il en sera dans les jours et semaines à venir", a expliqué le coach du Stade Rennais.