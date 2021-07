L'AC Milan espère que ses bonnes relations avec le Real Madrid conduiront à des discussions sur l'avenir d'Isco. Les deux clubs sont en pourparlers pour prolonger le prêt de Brahim Díaz pour une autre saison et après s'être renseigné sur certains joueurs madrilènes, comme Luka Jovic, Dani Ceballos et lvaro Odriozola ces dernières saisons, l'équipe de Serie A envisage maintenant de foncer sur le joueur de 29 ans.

Ancelotti doit prendre une décision

Selon La Gazzetta dello Sport, Milan considère Isco comme un remplaçant parfait pour Hakan Çalhanoglu, qui a refusé une prolongation milanaise pour passer à l'Inter à l'expiration de son contrat. Le propre contrat d'Isco à Bernabéu expire en 2022, ce qui signifie que le conseil d'administration de Madrid a une décision à prendre sur le milieu de terrain cet été ou risque de le perdre en tant que joueur libre. Carlo Ancelotti sera la clé de tout accord potentiel. L'ancien patron de Milan était un fan d'Isco lors de son premier passage au Bernabéu et le milieu de terrain a été la première signature sous l'italien, mais le conseil d'administration décidera s'il continue ou non au club au-delà de cet été.