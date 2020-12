À peine de retour dans son club de l'Inter Milan que Radja Nainggolan (32 ans) prend de nouveau la direction de Cagliari. Ce jeudi, le club de la province de Sardaigne a annoncé le prêt jusqu'à la fin de la saison du milieu de terrain belge. Ce dernier ne devrait pas trop avoir le mal du pays puisqu'il a évolué au sein de la formation italienne entre les années 2010 et 2014 avant de s'engager avec l'AS Rome. Dans le communiqué du club, Cagliari ne précise pas si une option d'achat est incluse dans la transaction. Avec le maillot bleu et pourpre, Radja Nainggolan cumule 166 matchs (33 buts, 28 passes décisives). La décision de rejoindre la formation de ses débuts, à peine six mois après y avoir déjà évolué durant toute la saison dernière (29 matchs, 6 buts, 6 passes décisives), ne doit rien au hasard. Malgré un contrat qui court jusqu'en 2022, l'international belge (30 sélections, 6 buts) semble avoir un horizon bouché à l'Inter Milan. Antonio Conte, l'entraîneur nerazzurro, ne compte plus sur lui et il lui était vivement conseillé de trouver une porte de sortie.







Radja Nainggolan va rejoindre une formation de Cagliari en difficulté en Serie A. La formation d'Eusebio Di Francesco, nommé le 3 août dernier, figure au 15eme rang du championnat italien avec 14 points, à 4 unités de la zone rouge. Son expérience et son talent devraient redonner du peps à une équipe qui ne manque pourtant pas d'éléments offensifs comme Adam Ounas. Pour le Belge, en tout cas, ce nouveau prêt peut lui permettre de reprendre le rythme de la compétition alors qu'il n'a joué que 5 matchs avec l'Inter depuis le début de l'exercice 2020-21. Touché par le Covid-19 à la mi-octobre, Nainggolan a été ensuite victime d'une fatigue musculaire qui l'a éloigné des terrains pendant presque un mois.